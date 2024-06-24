Підстави для відстрочки від мобілізації, чи є довічне утримання такою підставою

Оформлення договору про довічне утримання. Фото: lexinform.com.ua

Догляд за батьками дружини, навіть за умови укладення угоди про довічне утримання, не надає права на відстрочку від мобілізації. Бо родичем першого ступеня, який повинен доглядати і утримувати таку особу, є перш за все невійськовозобов’язана дружина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся з питанням військовозобов’язаний громадянин, якого зацікавила тема можливої відстрочки від мобілізації у випадку укладення угоди про довічне утримання — зокрема, своєї тещі.

"Договір довічного утримання й відмова доньки та тестя від догляду за своєю матір'ю (дружиною) не нададуть Вам права на відстрочку", — підкреслив Юрій Ай вазян.

Критерії відстрочки

Крім того, зазначив юрист, чинне законодавство чітко визначає критерії, які роблять можливими оформлення відстрочки щодо таких осіб.

"Вам відмовлять у наданні відстрочки, оскільки є родичі першого ступеня, які повинні доглядати та утримувати, який би пункт Ви не обрали. Насамперед, таким родичем є Ваша невійськовозобов'язана дружина", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, що деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку. Зокрема ті громадяни, які здійснюють догляд за одним з батьків з інвалідністю. У такому разі для отримання відстрочки, необхідно обов'язково підтвердити, що вони є єдиною дитиною в сім’ї.

Додамо, ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.