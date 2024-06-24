Підстави для відстрочки від мобілізації, чи є довічне утримання такою підставою

Договір про довічне утримання — чи достатня це підстава для відстрочки
Догляд за батьками дружини, навіть за умови укладення угоди про довічне утримання, не надає права на відстрочку від мобілізації. Бо родичем першого ступеня, який повинен доглядати і утримувати таку особу, є перш за все невійськовозобов’язана дружина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Довічне утримання дає право на відстрочку чи ні
До юристів звернувся з питанням військовозобов’язаний громадянин, якого зацікавила тема можливої відстрочки від мобілізації у випадку укладення угоди про довічне утримання — зокрема, своєї тещі.
"Договір довічного утримання й відмова доньки та тестя від догляду за своєю матір'ю (дружиною) не нададуть Вам права на відстрочку", — підкреслив Юрій Ай вазян.
Критерії відстрочки
Крім того, зазначив юрист, чинне законодавство чітко визначає критерії, які роблять можливими оформлення відстрочки щодо таких осіб.
"Вам відмовлять у наданні відстрочки, оскільки є родичі першого ступеня, які повинні доглядати та утримувати, який би пункт Ви не обрали. Насамперед, таким родичем є Ваша невійськовозобов'язана дружина", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, що деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку. Зокрема ті громадяни, які здійснюють догляд за одним з батьків з інвалідністю. У такому разі для отримання відстрочки, необхідно обов'язково підтвердити, що вони є єдиною дитиною в сім’ї.
Додамо, ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.
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