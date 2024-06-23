Відстрочка від мобілізації — які документи треба надати

Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація до лав армії. Водночас деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку.

Які документи треба для цього надати, пояснили в Одеському ТЦК та СП.

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Аби отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів. Зокрема, на неї право мають чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (це не стосується батьків, які мають заборгованість зі сплати аліментів).

Для цього їм необхідно надати свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу чи рішення суду про розірвання шлюбу й визначення місця проживання дітей;

рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного та договір про сплату аліментів на дитину.

Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі та коли особа самостійно виховує та утримує дитину:

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів;

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного із батьків померлим, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або рішення суду про визнання одного із батьків безвісти відсутнім;

вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину.

Усиновлювачі неповнолітньої дитини, яка була сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування:

рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини.

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких дитина-сирота або неповнолітня дитина, позбавлена батьківського піклування:

витяг із рішення виконавчого органу місцевої влади про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для патронатних вихователів/опікунів/піклувальників/прийомних батьків/батьків-вихователів треба надати свідоцтво про народження дитини та:

рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя;

рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування встановлення опіки, піклування;

рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї;

рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Для опікунів особи, визнаної судом недієздатною:

рішення суду про визнання особи недієздатною;

рішення суду про призначення опікуна.

Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, чоловік або жінка яких проходить військову службу:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про проходження військової служби

Скриншот допису Одеського ТЦК

Скриншот допису Одеського ТЦК

Скриншот допису Одеського ТЦК

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