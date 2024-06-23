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В ТЦК объяснили, какие документы нужно предоставить военнообязанным для получения отсрочки

23 июня 2024 10:22
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Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – какие документы нужно предоставить
Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку.

Какие документы нужно для этого предоставить, объяснили в Одесском ТЦК и СП.

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Чтобы получить отсрочку от мобилизации, гражданину необходимо предоставить пакет документов. В частности, на нее право имеют мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (это не касается родителей, имеющих задолженность по уплате алиментов).

Для этого им необходимо предоставить свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;

  • свидетельство о регистрации брака или решении суда о расторжении брака и определении места жительства детей;
  • решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;
  • письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
  • решение суда об установлении факта пребывания ребенка на иждивении военнообязанного и договор об уплате алиментов на ребенка.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы и когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка:

  • свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;
  • свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;
  • приговор суда, согласно которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;
  • документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

Усыновители несовершеннолетнего ребенка, который был сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки:

  • решение суда об усыновлении и свидетельстве рождения ребенка.

Попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых ребенок-сирота или несовершеннолетний ребенок, лишенный родительской опеки:

  • выписка из решения исполнительного органа местной власти о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для патронатных воспитателей/опекунов/попечителей/приемных родителей/отцов-воспитателей нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и:

  • решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя;
  • решение исполнительного органа местных властей об устройстве установления опеки, попечительства;
  • решение исполнительного органа местной власти об устройстве в приемную семью или договоре об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье;
  • решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа.

Для опекунов лица, признанного судом недееспособным:

  • решение суда о признании лица недееспособным;
  • решение суда о назначении опекуна.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет мужчина или женщина которых проходит военную службу:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о прохождении военной службы
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Скриншот сообщения Одесского ТЦК
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Скриншот сообщения Одесского ТЦК
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Скриншот сообщения Одесского ТЦК

Ранее мы объясняли, что делать, когда срок отсрочки от мобилизации истек. Мужчине необходимо подать повторное заявление в комиссию.

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