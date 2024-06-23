Отсрочка от мобилизации – какие документы нужно предоставить

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку.

Какие документы нужно для этого предоставить, объяснили в Одесском ТЦК и СП.

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Чтобы получить отсрочку от мобилизации, гражданину необходимо предоставить пакет документов. В частности, на нее право имеют мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (это не касается родителей, имеющих задолженность по уплате алиментов).

Для этого им необходимо предоставить свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;

свидетельство о регистрации брака или решении суда о расторжении брака и определении места жительства детей;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на иждивении военнообязанного и договор об уплате алиментов на ребенка.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы и когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка:

свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;

приговор суда, согласно которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

Усыновители несовершеннолетнего ребенка, который был сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки:

решение суда об усыновлении и свидетельстве рождения ребенка.

Попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых ребенок-сирота или несовершеннолетний ребенок, лишенный родительской опеки:

выписка из решения исполнительного органа местной власти о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для патронатных воспитателей/опекунов/попечителей/приемных родителей/отцов-воспитателей нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и:

решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя;

решение исполнительного органа местных властей об устройстве установления опеки, попечительства;

решение исполнительного органа местной власти об устройстве в приемную семью или договоре об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье;

решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа.

Для опекунов лица, признанного судом недееспособным:

решение суда о признании лица недееспособным;

решение суда о назначении опекуна.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет мужчина или женщина которых проходит военную службу:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о прохождении военной службы

Скриншот сообщения Одесского ТЦК

Скриншот сообщения Одесского ТЦК

Скриншот сообщения Одесского ТЦК

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