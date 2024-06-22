Порядок дій при закінченні терміну відстрочки під час мобілізації

Комісія при територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

Є певні категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Для того, аби оформити відстрочку, необхідно подати заяву до комісії при ТЦК та СП, додавши підтверджувальні документи, причому це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі.

Про це повідомило видання Obozrevatel у четвер, 20 червня.

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Що робити, коли термін відстрочки закінчився

В Україні законом передбачені категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Тривалість відстрочки залежить від причини, але не може перевищувати термін проведення мобілізації.

У разі продовження мобілізації, підстави для відстрочки перевіряються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо термін дії відстрочки закінчився під час мобілізації, необхідно подати повторну заяву до комісії. Це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника.

Як оформити відстрочку від мобілізації

В Україні створені комісії при ТЦК та СП, які перевіряють право військовозобов'язаних на відстрочку від мобілізації. За наявності підстав потрібно подати заяву на ім’я голови комісії районного або міського ТЦК, додавши документи, що підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії. Після цього заяву повинні зареєструвати.

Заброньованим працівникам відстрочку оформлюють державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.

Відстрочку від призову під час мобілізації можна також оформити через Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Для цього не потрібно подавати паперові документи, необхідні дані мають бути в інших електронних державних реєстрах або базах.

Після ухвалення рішення комісією, представник ТЦК телефонує призовнику або надсилає рішення поштою разом із довідкою, де зазначений термін відстрочки.У разі відмови, військовозобов’язаному відправляють листа з причинами. Рішення комісії можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за кордоном, якщо командир їхньої частини надасть відповідний дозвіл. Для отримання дозволу необхідно подати рапорт та зібрати необхідні документи.

Раніше ми писали, що під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.