Порядок действий при истечении срока отсрочки при мобилизации

Комиссия при территориальном центре комплектования. Фото: Facebook Одесского ТЦК и СП

Есть определенные категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Для того чтобы оформить отсрочку необходимо подать заявление в комиссию при ТЦК и СП, добавив подтверждающие документы, причем это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме.

Об этом сообщило издание Obozrevatel в четверг, 20 июня.

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Что делать, когда срок отсрочки истек

В Украине законом предусмотрены категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Продолжительность отсрочки зависит от причины, но не может превышать срока проведения мобилизации.

В случае продления мобилизации основания для отсрочки проверяются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если срок действия отсрочки истек при мобилизации, необходимо подать повторное заявление в комиссию. Это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме, в частности, через электронный кабинет призывника.

Как оформить отсрочку от мобилизации

В Украине созданы комиссии при ТЦК и СП, проверяющие право военнообязанных на отсрочку от мобилизации. При наличии оснований следует подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, добавив документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии. После этого заявление должны быть зарегистрированы.

Забронированным работникам отсрочку оформляют государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, на которых они работают.

Отсрочку от призыва во время мобилизации можно также оформить через Единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг". Для этого не нужно подавать бумажные документы, необходимые данные должны находиться в других электронных государственных реестрах или базах.

После принятия решения комиссией, представитель ТЦК звонит по телефону призывнику или посылает решение по почте вместе со справкой, где указан срок отсрочки. В случае отказа, военнообязанному отправляют письмо с причинами. Решение комиссии можно обжаловать в суде.

Напомним, военнослужащие в Украине имеют право на отпуск за границей, если командир их части предоставит соответствующее разрешение. Для получения разрешения необходимо подать отчет и собрать необходимые документы.

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