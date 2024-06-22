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Мобілізація чоловіків, які не проходили строкову службу, — пояснення адвоката

22 червня 2024 14:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат пояснив, як відбувається мобілізація чоловіків, які раніше не служили
Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: Facebook/ООТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, чоловіки, які раніше не проходили строкову військову службу, формують так званий громадський резерв.

Про це заявив юрист юридичної компанії "Приходько та Партнери" Данило Гончаренко.

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Мобілізація чоловіків, які раніше не служили

Під час дії воєнного стану мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Тому факт того, що людина раніше не проходила строкову військову службу — на це не впливає.

За словами адвоката, такі чоловіки формують так званий громадський резерв й можуть бути залучені для комплектування та поповнення рядів військових ЗСУ, Нацгвардії й інших військових формувань у разі мобілізації.

Тому чоловіка, який не має відстрочки чи бронювання, можуть мобілізувати у разі визнання його придатності на ВЛК.

"Зважаючи на відсутність попереднього військового вишколу, таких новобранців спершу необхідно навчити основ військової справи в навчальних центрах чи на полігонах до того, як вони зможуть безпосередньо долучитися до бойових дій", — вважає Гончаренко.

Водночас правозахисник запевняє, що без підготовки людину не можуть одразу кинути на передову. Перш за все її мають навчити володіти зброєю, тактичній підготовці й основам військової справи.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони пояснили, коли в Україні розпочнеться розробка електронних повісток в застосунку "Резерв+".

Крім того, до функціонала "Резерв+" планують додати можливість отримувати електронне направлення на ВЛК. 

військові
воєнний стан
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військова служба

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