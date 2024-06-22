Розсилання електронних повісток чоловікам в Україні

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Для впровадження в Україні електронних повісток необхідно ухвалити відповідне законодавство. Тому наразі в Міністерстві оборони поки що не працюють над таким введенням.

Про це заявила заступниця міністра Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

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Електронні повістки в Україні

"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку "Резерв+" немає такого функціонала", — сказала Черногоренко.

Водночас вона зазначила, що робота над електронними повістками у "Резерв+" зараз не ведеться. Оскільки поки не буде ухвалено відповідне законодавство, робота над ними не може початися.

У Черногоренко запитали, чи підтримує вона саму ідею запровадження електронних повісток. У відповідь вона заявила, що це можливо тільки за умови, що від ідеї до ухвалення закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

Раніше The New York Times писало, що в Україні зростає кількість ухилянтів. Там пояснили, що могло стати причиною такого збільшення.

Крім того, норма про бронювання співробітників від призову розповсюджується навіть на тих військовозобов’язаних, які є офіцерами запасу.