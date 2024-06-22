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Электронные повестки — в Минобороны объяснили, когда начнется разработка

22 июня 2024 10:28
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Рассылка электронных повесток мужчинам в Украине
Реестр "Оберіг". Фото: Фокус
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для внедрения в Украине электронных повесток необходимо принять соответствующее законодательство. Поэтому в Министерстве обороны пока что не работают над таким введением.

Об этом заявила заместитель министра Екатерина Черногоренко в интервью NV.

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"В настоящее время, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует. В приложении "Резерв+" нет такого функционала", — сказала Черногоренко.

В то же время она отметила, что работа над электронными повестками в "Резерв+" сейчас не осуществляется. Поскольку пока не будет принято соответствующее законодательство, работа над ними не может начаться.

Черногоренко спросили, поддерживает ли она саму идею введения электронных повесток. В ответ она заявила, что это возможно только при условии, что от идеи до принятия закона пройдут все нормотворческие процедуры.

Ранее The New York Times писало, что в Украине растет количество уклонистов. Там объяснили, что могло послужить причиной такого увеличения.

Кроме того, норма о бронировании сотрудников от призыва распространяется даже на военнообязанных, которые являются офицерами запаса.

Минобороны
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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