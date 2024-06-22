В NYT назвали причину збільшення кількості ухилянтів в Україні

Перевірка документів у чоловіків. Ілюстративне фото: NYT

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація чоловіків призовного віку. Водночас громадяни бояться, що піти до війська — це "квиток в один кінець", та намагаються ухилитися.

Про це пише The New York Times.

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Ухилення від мобілізації

"Поки російські війська наступають по лінії фронту, українська армія відчайдушно намагається поповнити свої сили, які постраждали від війни, розпочавши широкомасштабну мобілізаційну кампанію, підкріплену новими законами", — йдеться у матеріалі.

Тоді як багато українських чоловіків відгукнулися на призов, дехто намагається ухилитися від обов'язку. Ще до останньої мобілізації тисячі чоловіків покинули країну, аби уникнути служби, а деякі з них перепливли річку Тиса.

Видання пише, що багато людей переховуються, бо бояться, що призов — це квиток в один кінець на лінію фронту. Водночас наразі незрозуміло, скільки чоловіків ховається. Але у великих містах, як Київ і Львів, чати для ухилянтів налічують десятки тисяч людей.

На думку військових аналітиків, українським військам часто бракує належної підготовки через швидке відправлення чоловіків на фронт для компенсації втрат, тому утримувати позиції стає все важче.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав центр підготовки мобілізованих, де поспілкувався з інструкторами та курсантами.

Також ми писали, що норма про бронювання співробітників від призову розповсюджується навіть на тих військовозобов’язаних, які є офіцерами запасу.