В NYT назвали причину увеличения количества уклонистов в Украине

В Украине увеличивается количество уклонистов по определенным причинам, — The New York Times
В Украине идет военное положение и общая мобилизация мужчин призывного возраста. В то же время граждане боятся, что пойти в армию — это "билет в один конец" и пытаются уклониться.
Об этом пишет The New York Times.
Уклонение от мобилизации
"Пока российские войска наступают по линии фронта, украинская армия отчаянно пытается пополнить свои силы, которые пострадали от войны, начав широкомасштабную мобилизационную кампанию, которая подкрепленная новыми законами", — говорится в материале.
В то время как многие украинские мужчины откликнулись на призыв, некоторые пытались уклониться от долга. Еще до последней мобилизации тысячи мужчин покинули страну для того, чтобы избежать службы, а некоторые из них переплыли реку Тиса.
Издание пишет, что многие скрываются, потому что боятся, что призыв — это билет в один конец на линию фронта. В то же время, непонятно, сколько мужчин прячется. Но в больших городах, как Киев и Львов, чаты для уклонистов насчитывают десятки тысяч человек.
По мнению военных аналитиков, украинским войскам часто не хватает должной подготовки из-за быстрой отправки мужчин на фронт для компенсации потерь, поэтому удерживать позиции становится все труднее.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами.
Также мы писали, что норма о бронировании сотрудников от призыва распространяется даже на военнообязанных, которые являются офицерами запаса.
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