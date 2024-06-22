В NYT назвали причину увеличения количества уклонистов в Украине

Проверка документов у мужчин. Иллюстративное фото: NYT

В Украине идет военное положение и общая мобилизация мужчин призывного возраста. В то же время граждане боятся, что пойти в армию — это "билет в один конец" и пытаются уклониться.

Об этом пишет The New York Times.

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Уклонение от мобилизации

"Пока российские войска наступают по линии фронта, украинская армия отчаянно пытается пополнить свои силы, которые пострадали от войны, начав широкомасштабную мобилизационную кампанию, которая подкрепленная новыми законами", — говорится в материале.

В то время как многие украинские мужчины откликнулись на призыв, некоторые пытались уклониться от долга. Еще до последней мобилизации тысячи мужчин покинули страну для того, чтобы избежать службы, а некоторые из них переплыли реку Тиса.

Издание пишет, что многие скрываются, потому что боятся, что призыв — это билет в один конец на линию фронта. В то же время, непонятно, сколько мужчин прячется. Но в больших городах, как Киев и Львов, чаты для уклонистов насчитывают десятки тысяч человек.

По мнению военных аналитиков, украинским войскам часто не хватает должной подготовки из-за быстрой отправки мужчин на фронт для компенсации потерь, поэтому удерживать позиции становится все труднее.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами.

Также мы писали, что норма о бронировании сотрудников от призыва распространяется даже на военнообязанных, которые являются офицерами запаса.