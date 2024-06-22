Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Комбат arrow В Украине увеличивается количество уклонистов по определенным причинам, — The New York Times arrow

В Украине увеличивается количество уклонистов по определенным причинам, — The New York Times

22 июня 2024 08:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В NYT назвали причину увеличения количества уклонистов в Украине
Проверка документов у мужчин. Иллюстративное фото: NYT
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация мужчин призывного возраста. В то же время граждане боятся, что пойти в армию — это "билет в один конец" и пытаются уклониться.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Уклонение от мобилизации

"Пока российские войска наступают по линии фронта, украинская армия отчаянно пытается пополнить свои силы, которые пострадали от войны, начав широкомасштабную мобилизационную кампанию, которая подкрепленная новыми законами", — говорится в материале.

В то время как многие украинские мужчины откликнулись на призыв, некоторые пытались уклониться от долга. Еще до последней мобилизации тысячи мужчин покинули страну для того, чтобы избежать службы, а некоторые из них переплыли реку Тиса.

Издание пишет, что многие скрываются, потому что боятся, что призыв — это билет в один конец на линию фронта. В то же время, непонятно, сколько мужчин прячется. Но в больших городах, как Киев и Львов, чаты для уклонистов насчитывают десятки тысяч человек.

По мнению военных аналитиков, украинским войскам часто не хватает должной подготовки из-за быстрой отправки мужчин на фронт для компенсации потерь, поэтому удерживать позиции становится все труднее.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами.

Также мы писали, что норма о бронировании сотрудников от призыва распространяется даже на военнообязанных, которые являются офицерами запаса.

российские войска
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
военнообязанные
уклонисты
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту