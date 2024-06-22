Адвокат объяснил, как происходит мобилизация мужчин, которые ранее не служили

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: Facebook/ООТЦК та СП

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, мужчины, которые ранее не проходили срочную военную службу, формируют так называемый общественный резерв.

Об этом заявил юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко.

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Мобилизация мужчин, которые ранее не служили

Во время действия военного положения мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. Поэтому факт того, что человек раньше не проходил срочную военную службу, на это не влияет.

По словам адвоката, такие мужчины формируют так называемый общественный резерв и могут быть вовлечены в комплектование и пополнение рядов военных ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований в случае мобилизации.

Поэтому мужчин, у которых нет отсрочки или бронирования, могут мобилизовать в случае признания его пригодности на ВВК.

"Учитывая отсутствие предыдущей военной подготовки, таких новобранцев сперва необходимо научить основам военного дела в учебных центрах или на полигонах до того, как они смогут непосредственно присоединиться к боевым действиям", — считает Гончаренко.

В то же время, правозащитник уверяет, что без подготовки человека не могут сразу бросить на передовую. Прежде всего, его должны научить владению оружием, тактической подготовке и основам военного дела.

Напомним, в Министерстве обороны объяснили, когда в Украине начнется разработка электронных повесток в приложении "Резерв+".

Кроме того, к функционалу "Резерв+" планируется добавить возможность получать электронное направление на ВВК.