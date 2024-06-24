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Договор о пожизненном содержании — достаточное ли это основание для отсрочки

24 июня 2024 18:41
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Основания для отсрочки от мобилизации, является ли пожизненное содержание таким основанием
Оформление договора о пожизненном содержании. Фото: lexinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уход за родителями жены, даже при заключении соглашения о пожизненном содержании, не дает права на отсрочку от мобилизации. Ибо родственником первой степени, который должен ухаживать и содержать такое лицо, прежде всего невоеннообязанная жена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом военнообязанный гражданин, заинтересованный темой возможной отсрочки от мобилизации в случае заключения соглашения о пожизненном содержании — в частности, своей тещи.

"Договор пожизненного содержания и отказ дочери и тестя от ухода за своей матерью (женой) не дадут Вам права на отсрочку", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Критерии отсрочки

Кроме того, отметил юрист, действующее законодательство четко определяет критерии, которые делают возможным оформление отсрочки в отношении таких лиц.

"Вам откажут в предоставлении отсрочки, поскольку есть родственники первой степени, которые должны ухаживать и содержать, какой бы пункт Вы не выбрали. Прежде всего, таким родственником является Ваша невоеннообязанная жена", — пояснил Айвазян.

Напомним, что некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. В частности, те граждане, которые осуществляют уход за одним из родителей с инвалидностью. В таком случае для получения отсрочки необходимо обязательно подтвердить, что они являются единственным ребенком в семье.

Добавим, мы писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

семья
мобилизация
отсрочка
военнообязанные
жена

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