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На фронті потрібні жінки-медики — нова вакансія у бригаді "Азов"

24 червня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує медсестрам
Медсестра надає допомогу пораненому. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи медсестру маніпуляційної, операційної та анастезиста. Мінімальна зарплата — 25 тисяч гривень, але якщо доведеться виконувати обов'язки в зоні бойових дій, платитимуть до 125 тисяч гривень щомісяця.

Таку вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 22 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки медсестри в "Азов"

Медсестра мусить працювати  на стабілізаційному пункті у складі операційної бригади, надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, періодично асистувати у проведенні навчань медиків  підрозділів, організовувати робочий простір на стабілізаційному пункті.

Які вимоги до кандидатки на посаду

На роботу приймуть жінку із середньою медичною освітою. Кандидатка повинна бути з досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Від неї очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидаткам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Чинних військовослужбовців можуть перевести. Грошове забезпечення  25–125 тисяч  гривень. Розмір виплат залежить від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у радіотехнічний підрозділ, який формують на базі бригади "Азов" потрібні інженери радіоелектроніки — фахівці, які відповідатимуть за розробку технічних засобів та забезпечення ними підрозділу.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає юрисконсульта юридичного відділення. На посаду запрошують претендентів із вищою юридичною освітою та офіцерським званням.

Нацгвардія
армія
полк "Азов"
медсестри
фронт

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