Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает медсестрам.

Медсестра оказывает помощь раненому. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения медсестру манипуляционной, операционной и анастезиста. Минимальная зарплата — 25 тысяч гривен, но если придется исполнять обязанности в зоне боевых действий, будут платить до 125 тысяч гривен ежемесячно.

Такую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 22 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности медсестры в "Азове"

Медсестра должна работать на стабилизационном пункте в составе операционной бригады, оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, периодически ассистировать в учениях медиков подразделений, организовывать рабочее пространство на стабилизационном пункте.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут женщину со средним медицинским образованием. Кандидат должен быть с опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. От нее ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Действующих военнослужащих могут перевести. Денежное довольствие 25–125 тысяч гривен. Размер выплат зависит от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в радиотехническое подразделение, которое формируют на базе бригады "Азов", нужны инженеры радиоэлектроники — специалисты, которые будут отвечать за разработку технических средств и обеспечение ими подразделения.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет юрисконсульта юридического отделения. На должность приглашают претендентов с высшим юридическим образованием и офицерским званием.