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На Миколаївщини мобілізованого відправили у дисбат — за що покарали

26 червня 2024 02:00
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Мобілізованого, який втік з військової частини, відправили у дисбат — подбробиці кримінальної справи
Військові, які відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні. Архівне фото: АрміяInform
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У Миколаївській області засудили військовослужбовця, який втік з військової частини. Чоловіка не було на службі майже рік. А потім він добровільно прийшов до найближчого ТЦК і заявив, що визнає свою провину і готовий служити далі.

Про це йдеться у вироку Новобузького районного суду Миколаївської області. 

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З матеріалів справи відомо, що військовий покинув місце служби у серпні 2022 року і переховувався до червня 2023 року. Згодом чоловік прийшов до ТЦК і попросився на службу. 

Під час судового засідання порушник сказав, що розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді тримання у дисціплінарному батальйоні. Чоловік проведе там рік та шість місяців.   

Вирок суду у справі військового, який втік з військової частини
Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Нагадаємо, 25 червня ЗМІ повідомили, що Міноборони має намір подовжити терміни оновлення облікових даних в ТЦК до жовтня. Але потім у військовому відомстві нібито передумали і нагадали, що останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Також ми повідомляли, що українець, якому немає 25 років, і він не закінчував військову кафедру, не є військовозобов’язаним, а лише призовником. Відповідно, він не має необхідності відвідувати ТЦК, а оновити свої військово-облікові дані може через ЦНАП.

суд
мобілізація
покарання
ТЦК та СП
ухилянти
військовослужбовці

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