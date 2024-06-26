Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Комбат arrow В Николаевской области мобилизованного отправили в дисбат — за что наказали arrow

В Николаевской области мобилизованного отправили в дисбат — за что наказали

26 июня 2024 02:00
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Сбежавшего из воинской части мобилизованного отправили в дисбат — подбробицы уголовного дела
Военные, отбывающие наказание в дисциплинарном батальоне. Архивное фото: АрмияInform
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Николаевской области осудили военнослужащего, бежавшего из воинской части. Мужчины не было на службе почти год. Затем он добровольно пришел в ближайший ТЦК и заявил, что признает свою вину и готов служить дальше.

Об этом говорится в приговоре Новобугского районного суда Николаевской области.

Читайте также:

Беглец сам пришел в ТЦК, теперь он служит в дисбате

Из материалов дела известно, что военный покинул место службы в августе 2022 года и скрывался до июня 2023 года. Затем мужчина пришел в ТЦК и попросился на службу.

Во время судебного заседания нарушитель сказал, что раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне. Мужчина проведет там год и шесть месяцев.

Приговор суда по делу военного, бежавшего из воинской части
Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Напомним, 25 июня СМИ сообщили, что Минобороны намерено продлить сроки обновления учетных данных в ТЦК до октября. Но потом в военном ведомстве якобы передумали и напомнили, что последний день, когда еще можно будет уточнить данные, это 16 июля.

Также мы сообщали, что если украинце нет  25 лет, и он не заканчивал военную кафедру, то он считается призывником, а не военнообязанным. Соответственно, молодому человеку не нужно посещать ТЦК, а обновить свои военно-учетные данные призывник может в ЦПАПе.

суд
мобилизация
наказание
ТЦК и СП
уклонисты
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны