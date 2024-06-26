Сбежавшего из воинской части мобилизованного отправили в дисбат — подбробицы уголовного дела

Военные, отбывающие наказание в дисциплинарном батальоне. Архивное фото: АрмияInform

В Николаевской области осудили военнослужащего, бежавшего из воинской части. Мужчины не было на службе почти год. Затем он добровольно пришел в ближайший ТЦК и заявил, что признает свою вину и готов служить дальше.

Об этом говорится в приговоре Новобугского районного суда Николаевской области.

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Из материалов дела известно, что военный покинул место службы в августе 2022 года и скрывался до июня 2023 года. Затем мужчина пришел в ТЦК и попросился на службу.

Во время судебного заседания нарушитель сказал, что раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне. Мужчина проведет там год и шесть месяцев.

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Напомним, 25 июня СМИ сообщили, что Минобороны намерено продлить сроки обновления учетных данных в ТЦК до октября. Но потом в военном ведомстве якобы передумали и напомнили, что последний день, когда еще можно будет уточнить данные, это 16 июля.

Также мы сообщали, что если украинце нет 25 лет, и он не заканчивал военную кафедру, то он считается призывником, а не военнообязанным. Соответственно, молодому человеку не нужно посещать ТЦК, а обновить свои военно-учетные данные призывник может в ЦПАПе.