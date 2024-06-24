Понад 800 тис. осіб наразі заброньовано за моделлю стратегічного бронювання від мобілізації

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: vinnitsa.info

За моделлю стратегічного бронювання на сьогодні від мобілізації заброньовано понад 800 тисяч осіб. Йдеться про бронювання співробітників на підприємстві.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю Oboz.ua у понеділок, 24 червня.

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За словами Наталухи, станом на сьогодні є можливість бронювати підприємства і співробітників на підприємстві за постановами Кабінету Міністрів №45 і №76. Це так зване стратегічне бронювання.

"Це те, що реалізується безкоштовно. Там є сім критеріїв для того, щоб претендувати на бронь. Якщо компанія підпадає під три із цих семи критеріїв, то її можуть забронювати. На сьогодні за такою моделлю стратегічного бронювання заброньовано понад 800 тисяч осіб", — розповів парламентар.

Нардеп каже, що пропонують ввести паралельний механізм, не скасовуючи наявний, тобто додатково те, що називається економічне бронювання.

За його словами, головна різниця в тому, що на відміну від стратегічного бронювання, в економічному бронюванні роль держави взагалі мінімальна, якщо не відсутня в принципі.

"Ідея полягає в тому, що в усіх трьох моделях саме підприємство визначає, які співробітники для нього критичні і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи. І, відповідно, за цих співробітників воно готово сплачувати додатковий фінансовий ресурс", — пояснив нардеп.

У першій моделі це 20 тисяч гривень збільшеного військового збору за кожного заброньованого співробітника. У другій моделі це мінімальна заробітна плата такого співробітника, яка стартує від 36 тисяч гривень.

І третя модель — для найманих працівників, тобто в юридичних особах, це мінімальна заробітна плата від 36 тисяч гривень. Для фізичних осіб-підприємців це модель збільшеного військового збору — 20 тисяч гривень за заброньовану особу на місяць.

Нагадаємо, під час дії загальної мобілізації в Україні підприємці не можуть отримати бронювання чи забронювати своїх працівників. Проте, як стало відомо, в окремих випадках підприємцю може бути дозволено отримання відстрочки.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.