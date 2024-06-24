Более 800 тыс. человек забронированы по модели стратегического бронирования от мобилизации

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: vinnitsa.info

По модели стратегического бронирования на сегодняшний день от мобилизации забронировано более 800 тысяч человек. Речь идет о бронировании сотрудников на предприятии.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью Oboz.ua в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

В ВР рассматривают три варианта экономического бронирования

По словам Наталухи, на сегодняшний день есть возможность бронировать предприятия и сотрудников на предприятии по постановлениям Кабинета Министров №45 и №76. Это так называемое стратегическое бронирование.

"Это то, что реализуется бесплатно. Там есть семь критериев для того, чтобы претендовать на бронь. Если компания подпадает под три из этих семи критериев, то ее могут забронировать. На сегодняшний день по такой модели стратегического бронирования забронировано более 800 тысяч человек", — рассказал парламентарий.

Нардеп говорит, что предлагают ввести параллельный механизм, не отменяя имеющийся, то есть дополнительно то, что называется экономическое бронирование.

По его словам, главная разница в том, что, в отличие от стратегического бронирования, в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует в принципе.

"Идея заключается в том, что во всех трех моделях само предприятие определяет, какие сотрудники для него критические и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для гарантирования их дальнейшей работы. И, соответственно, за этих сотрудников оно готово платить дополнительный финансовый ресурс", — объяснил нардеп.

В первой модели это 20 тысяч гривен увеличенного военного сбора за каждого забронированного сотрудника. В другой модели это минимальная заработная плата такого сотрудника, которая стартует от 36 тысяч гривен.

И третья модель — для наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривен. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора — 20 тысяч гривен за забронированное лицо в месяц.

Напомним, во время действия всеобщей мобилизации в Украине предприниматели не могут получить бронирование или забронировать своих работников. Однако, как стало известно, в редких случаях предпринимателю может быть разрешено получение отсрочки.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в украинском правительстве может быть изменено постановление Кабмина о бронировании от мобилизации.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации, совпадающий с минимальной выплатой бойцу ВСУ.