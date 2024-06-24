Отримання повістки після завершення відстрочки, що говорить закон 2024

Виписування повістки. Фото: novyny.pro

Військовозобов’язані громадяни, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від територіального центру комплектування. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина військовозобов’язаних громадян України можуть отримати відстрочку від мобілізації в особливий період, зокрема, внаслідок бронювання на підприємстві критичної інфраструктури.

Втім, відстрочка зазвичай не є безстроковою, а діє кілька місяців — після чого має бути продовжена, або військовозобов’язаний повинен з’явитися до територіального центру комплектування.

Повістка відразу після завершення відстрочки

Відповідаючи на питання заброньованого громадянина, який поцікавився, чи можуть йому надіслати повістку відразу після завершення терміну бронювання, Юрій Айвазян наголосив, що таке теоретично можливо.

"Вам можуть вручити мобілізаційне розпорядження наступного дня після закінчення відстрочки", — підкреслив юрист, посилаючись на норми нового закону про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.