Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комбат arrow Повістка наступного дня після закінчення відстрочки — чи можливо це arrow

Повістка наступного дня після закінчення відстрочки — чи можливо це

24 червня 2024 15:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отримання повістки після завершення відстрочки, що говорить закон 2024
Виписування повістки. Фото: novyny.pro
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від територіального центру комплектування. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Бронювання військовозобов’язаних

Частина військовозобов’язаних громадян України можуть отримати відстрочку від мобілізації в особливий період, зокрема, внаслідок бронювання на підприємстві критичної інфраструктури.

Втім, відстрочка зазвичай не є безстроковою, а діє кілька місяців — після чого має бути продовжена, або військовозобов’язаний повинен з’явитися до територіального центру комплектування.

Повістка відразу після завершення відстрочки

Відповідаючи на питання заброньованого громадянина, який поцікавився, чи можуть йому надіслати повістку відразу після завершення терміну бронювання, Юрій Айвазян наголосив, що таке теоретично можливо.

"Вам можуть вручити мобілізаційне розпорядження наступного дня після закінчення відстрочки", — підкреслив юрист, посилаючись на норми нового закону про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.

військовий облік
мобілізація
повістки
відстрочка
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву