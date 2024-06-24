Получение повестки после завершения отсрочки, что говорит закон 2024 года

Выписка повестки. Фото: novyny.pro

Военнообязанные граждане, имеющие бронирование от мобилизации, могут получить повестку от территориального центра комплектования. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Бронирование военнообязанных

Часть военнообязанных граждан Украины может получить отсрочку от мобилизации в особый период, в частности, вследствие бронирования на предприятии критической инфраструктуры.

Впрочем, отсрочка обычно не бессрочна, а действует несколько месяцев — после чего должна быть продлена, или военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования.

Повестка сразу после завершения отсрочки

Отвечая на вопрос забронированного гражданина, который поинтересовался, могут ли ему послать повестку сразу после окончания срока бронирования, Юрий Айвазян подчеркнул, что такое теоретически возможно.

"Вам могут вручить мобилизационное распоряжение на следующий день после окончания отсрочки", — подчеркнул юрист, ссылаясь на нормы нового закона о мобилизации.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в украинском правительстве может быть изменено постановление Кабмина о бронировании от мобилизации.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации, совпадающий с минимальной выплатой бойцу ВСУ.