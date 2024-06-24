Два года укрывательства от ТЦК — суд огласил приговор уклонисту

Судебное заседание. Фото иллюстративное: nikcenter.org

Житель Киева, более двух лет скрывавшийся от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы. На суде мужчина вину не признал.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений 19 июня.

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Уклонение от мобилизации — обстоятельства дела

Согласно документу, киевлянин переехал в Тернопольскую область в марте 2022 года и стал там на воинский учет, прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации, и получил повестку. Однако в ТЦК мужчина не явился и вернулся в Киев.

"После чего ему была выписана повестка и он прибыл на время, указанные в повестке, сообщил, что болеет гепатитом С, после чего ему было выписано направление в больницу. 21.03.2022 он явился в больницу для сдачи анализов. 28.03.2022 он был выписан из больничного учреждения, после чего он сразу явился в РТЦК, где его отправили на 29.03.2022, поскольку был конец рабочего дня. 31.03.2022 ему выдали повестку на 01.04.2022 и в этот же день сказали явиться на 06.04.2022. Указанного числа он поехал к месту жительства, а именно в г. Киев, где он прибыл в местный ТЦК, а именно, 11.04.2022", — говорится в приговоре суда.

Согласно пояснениям работника ТЦК, обвиняемый неделю находился в больнице. После чего его выписали со справкой об удовлетворительном состоянии здоровья для предъявления в РТЦК и СП.

Суд признал мужчину виновным по статье "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации" Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. На суде мужчина свою вину отрицал. Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

Приговор Тернопольского горрайонного суда Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области также на три года осудили уклонявшегося от мобилизации мужчину. Он заявлял, что ранее якобы "не получал повестки".

В Государственной пограничной службе Украины посчитали, сколько мужчин каждый день пытаются пересечь границу: речь идет о приблизительно 100 ухилянтах.

Также в ГНСУ отмечают наглое поведение преступных групп, которые в последнее время пытаются помочь уклоняющимся пересечь границу.