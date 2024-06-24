Два роки переховування від ТЦК — суд оголосив вирок ухилянту

Суд оголосив вирок киянину, який понад два роки ховався від мобілізації
Жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі. На суді чоловік провину не визнав.
Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень 19 червня.
Ухилення від мобілізації — обставини справи
Згідно з документом, киянин переїхав на Тернопільщину у березні 2022 року та став там на військовий облік, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації, та отримав повістку. Проте в ТЦК чоловік не явився та повернувся до Києва.
"Після чого йому було виписано повістку та він прибув на годину та час, що зазначені у повістці, повідомив, що хворіє гепатитом С, після чого йому було виписано направлення до лікарні. 21.03.2022 він з`явився до лікарні для здачі аналізів. 28.03.2022 його було виписано з лікарняної установи, після чого він одразу з`явився до РТЦК, де його відправили на 29.03.2022, оскільки був кінець робочого дня. 31.03.2022 йому видали повістку на 01.04.2022 і цього ж дня сказали з`явитися на 06.04.2022. Вказаного числа він поїхав до місця проживання, а саме до м. Київ, де він прибув до місцевого ТЦК, а саме, 11.04.2022", — йдеться у вироку суду.
Згідно з поясненнями працівника ТЦК, обвинувачений тиждень перебував у лікарні. Після чого його виписали з довідкою про задовільний стан здоров`я для пред`явлення у РТЦК та СП.
Суд визнав чоловіка винним за статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації" Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. На суді чоловік свою провину заперечив. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.
Нагадаємо, у Чернігівській області також на три роки засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки".
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