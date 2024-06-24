Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комбат arrow Суд оголосив вирок киянину, який понад два роки ховався від мобілізації arrow

Суд оголосив вирок киянину, який понад два роки ховався від мобілізації

24 червня 2024 08:29
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Два роки переховування від ТЦК — суд оголосив вирок ухилянту
Судове засідання. Фото ілюстративне: nikcenter.org
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі. На суді чоловік провину не визнав.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень 19 червня. 

Читайте також:

Ухилення від мобілізації — обставини справи

Згідно з документом, киянин переїхав на Тернопільщину у березні 2022 року та став там на військовий облік, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації, та отримав повістку. Проте в ТЦК чоловік не явився та повернувся до Києва.

"Після чого йому було виписано повістку та він прибув на годину та час, що зазначені у повістці, повідомив, що хворіє гепатитом С, після чого йому було виписано направлення до лікарні. 21.03.2022 він з`явився до лікарні для здачі аналізів. 28.03.2022 його було виписано з лікарняної установи, після чого він одразу з`явився до РТЦК, де його відправили на 29.03.2022, оскільки був кінець робочого дня. 31.03.2022 йому видали повістку на 01.04.2022 і цього ж дня сказали з`явитися на 06.04.2022. Вказаного числа він поїхав до місця проживання, а саме до м. Київ, де він прибув до місцевого ТЦК, а саме, 11.04.2022", — йдеться у вироку суду. 

Згідно з поясненнями працівника ТЦК, обвинувачений тиждень перебував у лікарні. Після чого його виписали з довідкою про задовільний стан здоров`я для пред`явлення у РТЦК та СП. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації" Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. На суді чоловік свою провину заперечив. Триває строк на апеляційне оскарження рішення. 

Суд оголосив вирок киянину, який понад два роки ховався від мобілізації - фото 1
Вирок Тернопільського міськрайонного суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області також на три роки засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки". 

У Державній прикордонній службі України порахували, скільки чоловіків щодня намагаються перетнути кордон: йдеться про близько 100 ухилянтів.

Також у ДПСУ відзначають нахабну поведінку злочинних груп, які останнім часом намагаються допомогти ухилянтам перетнути кордон

Київ
суд
Тернопіль
армія
військовий призов
мобілізація
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву