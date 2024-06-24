Два роки переховування від ТЦК — суд оголосив вирок ухилянту

Судове засідання. Фото ілюстративне: nikcenter.org

Жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі. На суді чоловік провину не визнав.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень 19 червня.

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Згідно з документом, киянин переїхав на Тернопільщину у березні 2022 року та став там на військовий облік, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації, та отримав повістку. Проте в ТЦК чоловік не явився та повернувся до Києва.

"Після чого йому було виписано повістку та він прибув на годину та час, що зазначені у повістці, повідомив, що хворіє гепатитом С, після чого йому було виписано направлення до лікарні. 21.03.2022 він з`явився до лікарні для здачі аналізів. 28.03.2022 його було виписано з лікарняної установи, після чого він одразу з`явився до РТЦК, де його відправили на 29.03.2022, оскільки був кінець робочого дня. 31.03.2022 йому видали повістку на 01.04.2022 і цього ж дня сказали з`явитися на 06.04.2022. Вказаного числа він поїхав до місця проживання, а саме до м. Київ, де він прибув до місцевого ТЦК, а саме, 11.04.2022", — йдеться у вироку суду.

Згідно з поясненнями працівника ТЦК, обвинувачений тиждень перебував у лікарні. Після чого його виписали з довідкою про задовільний стан здоров`я для пред`явлення у РТЦК та СП.

Суд визнав чоловіка винним за статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації" Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. На суді чоловік свою провину заперечив. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Вирок Тернопільського міськрайонного суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області також на три роки засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки".

У Державній прикордонній службі України порахували, скільки чоловіків щодня намагаються перетнути кордон: йдеться про близько 100 ухилянтів.

Також у ДПСУ відзначають нахабну поведінку злочинних груп, які останнім часом намагаються допомогти ухилянтам перетнути кордон.