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На Чернігівщині судили чоловіка, який після ВЛК не явився у військкомат — яке покарання отримав

23 червня 2024 08:44
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Любомир Кучер
Редактор
Заявляв, що не отримував повістки - на Чернігівщині судили ухилянта
Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Чернігівській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки". 

Про це пише ТСН із посиланням на вирок Ічнянського районного суду Чернігівської області. 

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Ухилявся від мобілізації

У червні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації, а 15 лютого цього року він отримав повістку і наступного дня повинен був прийти до ТЦК для відправлення у військову частину. Однак громадянин не зробив цього й ухилився від призову. 

Під час суду чоловік заперечував, що отримував повістку та не ухиляється від мобілізації, але не хоче йти служити через догляд за хворою матір'ю. Натомість представники ТЦК заперечили його слова й наголосили, що він розписався за отримання повістки.

Суд визнав мешканця Чернігівщини винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі.

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Скриншот вироку суду

Раніше юрист пояснив, як відбувається мобілізація чоловіків, які раніше не проходили військову службу.

А у Міністерстві оборони пояснили, коли в Україні розпочнеться розробка електронних повісток в застосунку "Резерв+".

Крім того, до функціонала "Резерв+" планують додати можливість отримувати електронне направлення на ВЛК. 

суд
Чернігівська область
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти
чоловіки

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