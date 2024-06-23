Заявлял, что не получал повестки - на Черниговщине судили уклониста

Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ

В Черниговской области судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Он заявлял, что ранее якобы "не получал повестки".

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Ичнянского районного суда Черниговской области.

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Уклонялся от мобилизации

В июне 2023 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации, а 15 февраля этого года он получил повестку и на следующий день должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако гражданин не сделал этого и уклонился от призыва.

Во время суда мужчина возражал, что получал повестку и не уклоняется от мобилизации, но не хочет идти служить из-за ухода за больной матерью. Представители ТЦК отрицали его слова и подчеркнули, что он расписался за получение повестки.

Суд признал жителя Черниговщины виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Скриншот приговора суда

Ранее юрист объяснил, как происходит мобилизация мужчин, ранее не проходивших военную службу.

А в Министерстве обороны объяснили, когда в Украине начнется разработка электронных повесток в приложении "Резерв+".

Кроме того, к функционалу "Резерв+" планируется добавить возможность получать электронное направление на ВВК.