Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Комбат arrow Уклонистов от мобилизации будут отправлять за решетку — какой срок грозит arrow

Уклонистов от мобилизации будут отправлять за решетку — какой срок грозит

24 июня 2024 22:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какой срок заключения грозит мужчинам в Украине за уклонение от мобилизации
Уголовная ответственность за уклонение от военной службы. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанные мужчины в этот период обязали обновить свои военно-учетные данные, также их призывают на военную службу. И если за нарушение правил военного учета в Украине грозит административная ответственность в виде штрафа, то за уклонение от мобилизации военнообязанные граждане могут уже нести уголовную ответственность.

Читайте также:

Когда именно может наступать уголовная ответственность и какой срок заключения грозит клонистам, объяснила адвокат Тамила Алексик, пишет Новини Pro.

За какие нарушения уклониста могут привлечь к уголовной ответственности

Так, по словам правозащитницы, тюрьма угрожает мужчинам в нескольких случаях:

  • если лицо обновило данные, прошло ВВК, было признано годным к службе, но отказалось от мобилизации;
  • если лицо систематически уклоняется от мобилизации, к примеру, не явилось в ТЦК после вручения повестки, не уплатило штраф и проигнорировало второй штраф.

То есть уголовная ответственность наступает только в случае умышленного игнорирования визита в ТЦК и СП после получения повестки.

Адвокат отмечает, что привлечение к уголовной ответственности — долгий процесс. Первоочередно должно состояться досудебное расследование, которое занимает не менее двух месяцев. После обвинительный акт передается в суд, который выясняет все обстоятельства и рассматривает доказательства, предоставленные обеими сторонами. 

Таким образом, процесс рассмотрения дела может длиться месяцами, и при наличии уважительных причин и других важных доказательств дело может быть решено в пользу обвиняемого.

Какой срок заключения грозит уклонисту

Нарушителей закона о мобилизации могут привлечь к ответственности по следующим статьям:

  • ст. 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период" — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет;
  • ст. 337 "Уклонение от военного учета или специальных сборов" — предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или наказание до одного года исправительных работ в случае уклонения военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования), руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

Важно отметить, что степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от конкретной статьи Уголовного кодекса Украины и решения суда.

 

Ранее мы сообщали, какое ожидает наказание военнообязанному за неявку на ВВК.

Напомним, мы писали, какое наказание по закону за просроченное приписное.

Также мы информировали, какое наказание ожидает военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в Резерв+.

война
закон
мобилизация
наказание
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны