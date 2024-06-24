Какой срок заключения грозит мужчинам в Украине за уклонение от мобилизации

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанные мужчины в этот период обязали обновить свои военно-учетные данные, также их призывают на военную службу. И если за нарушение правил военного учета в Украине грозит административная ответственность в виде штрафа, то за уклонение от мобилизации военнообязанные граждане могут уже нести уголовную ответственность.

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Когда именно может наступать уголовная ответственность и какой срок заключения грозит клонистам, объяснила адвокат Тамила Алексик, пишет Новини Pro.

За какие нарушения уклониста могут привлечь к уголовной ответственности

Так, по словам правозащитницы, тюрьма угрожает мужчинам в нескольких случаях:

если лицо обновило данные, прошло ВВК, было признано годным к службе, но отказалось от мобилизации;

если лицо систематически уклоняется от мобилизации, к примеру, не явилось в ТЦК после вручения повестки, не уплатило штраф и проигнорировало второй штраф.

То есть уголовная ответственность наступает только в случае умышленного игнорирования визита в ТЦК и СП после получения повестки.

Адвокат отмечает, что привлечение к уголовной ответственности — долгий процесс. Первоочередно должно состояться досудебное расследование, которое занимает не менее двух месяцев. После обвинительный акт передается в суд, который выясняет все обстоятельства и рассматривает доказательства, предоставленные обеими сторонами.

Таким образом, процесс рассмотрения дела может длиться месяцами, и при наличии уважительных причин и других важных доказательств дело может быть решено в пользу обвиняемого.

Какой срок заключения грозит уклонисту

Нарушителей закона о мобилизации могут привлечь к ответственности по следующим статьям:

ст. 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период" — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет ;

; ст. 337 "Уклонение от военного учета или специальных сборов" — предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или наказание до одного года исправительных работ в случае уклонения военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования), руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

Важно отметить, что степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от конкретной статьи Уголовного кодекса Украины и решения суда.

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