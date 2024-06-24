Який термін ув'язнення загрожує чоловікам в Україні за ухилення від мобілізації

Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби. Колаж: Новини.LIVE

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Військовозобов'язаних чоловіків у цей період зобов'язали оновити свої військово-облікові дані, також їх призивають на військову службу. І якщо за порушення правил військового обліку в Україні загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, то за ухилення від мобілізації військовозобов'язані громадяни можуть нести вже кримінальну відповідальність.

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Коли саме може наставати кримінальна відповідальність та який термін ув'язнення загрожує ухилянтам, пояснила адвокат Таміла Алексик, пише Новини Pro.

За які порушення ухилянта можуть притягнути до кримінальної відповідальності

Так, за словами правозахисниці, в'язниця загрожує чоловікам у кількох випадках:

якщо особа оновила дані, пройшла ВЛК, була визнана придатною до служби, але відмовився від мобілізації;

якщо особа систематично ухиляється від мобілізації, до прикладу, не з'явилася у ТЦК після вручення повістки, не сплатила штраф та проігнорувала другий штраф.

Тобто, кримінальна відповідальність настає тільки у разі умисного ігнорування візиту до ТЦК та СП після отримання повістки.

Адвокат зауважує, що притягнення до кримінальної відповідальності — довгий процес. Першочергово має відбутися досудове розслідування, яке займає щонайменше два місяці. Після обвинувальний акт передається до суду, який з'ясовує всі обставини справи та розглядає докази, надані обома сторонами.

Таким чином, процес розгляду справи може тривати місяцями, і при наявності поважних причин та інших важливих доказів справа може бути вирішена на користь обвинувачуваного.

Який термін ув'язнення загрожує ухилянту

Порушників закону про мобілізацію можуть притягнути до відповідальності за такими статтями:

ст. 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період" — передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років ;

; ст. 337 "Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів" — передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарання до одного року виправних робіт у разі ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування (ТЦК), керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

Важливо зауважити, що ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України та рішення суду.

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