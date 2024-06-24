Инвалид II группы, как оформить отсрочку, объяснение юриста

На заседании призывной комиссии. Фото: ЗОГА

Инвалид II группы имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого он должен оформить документы, удостоверяющие инвалидность как основание для освобождения от призыва, и предоставить вместе с заявлением главе комиссии при ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написали юристы Вячеслав Кирда и Владислав Дерий.

Читайте также:

Отсрочка для инвалидов II группы

При проведении общей мобилизации право на отсрочку имеют определенные категории военнообязанных граждан, в частности инвалиды II группы.

Вячеслав Кирда подчеркнул, что для оформления отсрочки такой гражданин должен подать на имя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или отдела соответствующее заявление.

Кроме того, к заявлению должны быть приложены соответствующие документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва.

"Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее, чем в течение следующего дня от даты получения информации на запросы в органы государственной власти", — подчеркнул юрист.

Штраф за потерю документа

Впрочем, даже оформление отсрочки не освобождает военнообязанных от ответственности за нарушение процедуры военного учета, например, потери приписного свидетельства или военного билета.

"За потерю приписного Вас ждет административная ответственность по статье 211 КУоАП — штраф 850-1700 грн", — ответил гражданину, который поинтересовался этим аспектом процесса мобилизации, юрист Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали полный перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет больше оформить отсрочку от мобилизации.