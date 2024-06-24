Інвалід ІІ групи, як оформити відстрочку, пояснення юриста

На засіданні призовної комісії. Фото: ЗОДА

Інвалід ІІ групи має право на відстрочку від мобілізації. Для цього він має оформити документи, що засвідчать інвалідність як підставу для звільнення від призову, і надати разом із заявою голові комісії при ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали юристи В’ячеслав Кирда та Владислав Дерій.

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Під час проведення загальної мобілізації право на відстрочку мають певні категорії військовозобов’язаних громадян, зокрема, інваліди ІІ групи.

В’ячеслав Кирда наголосив, що для оформлення відстрочки такий громадянин має подати на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу відповідну заяву.

Крім того, до заяви мають бути додані відповідні документи, що підтверджують право на відстрочку від призову.

"Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади", — підкреслив юрист.

Штраф за втрату документа

Втім, навіть оформлення відстрочки не звільняє військовозобов’язаних від відповідальності за порушення процедури військового обліку — наприклад, втрати приписного свідоцтва чи військового квитка.

"За втрату приписного на Вас чекає адміністративна відповідальність за статтею 211 КУпАП — штраф 850-1700 грн", — відповів громадянину, який поцікавився цим аспектом процесу мобілізації, юрист Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали повний перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Також ми писали, хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації.