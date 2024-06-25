Мобілізація в Україні — який документ має пред'явити особа, яка вручає повістку

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 11 серпня 2024 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Проте, відповідно до нових правил, цей документ уповноважена особа може вручити, пред'явивши на вимогу громадянина відповідне посвідчення.

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Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у власному Telegram-каналі.

Що передбачають нові зміни до закону

За його словами, уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, тобто постанови №560.

Таким чином, наразі є офіційно затверджена форма службового посвідчення, яке представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Відповідно до п. 54 Порядку, під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред'явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

"Закріплено, що таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі предʼявлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка)", — йдеться у повідомленні.

Як має відбуватися вручення повістки

Відповідно до п. 47 Порядку, вручення повістки відбувається таким чином:

представник, уповноважений вручати повістки, зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування;

на вимогу особи пред’являє свій паспорт громадянина (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його паспорт і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

Слід зауважити, що наразі невідомо, який саме повинен мати вигляд такий документ, адже Кабінет Міністрів України досі не оприлюднив зразок посвідчення.

Раніше ми повідомляли, коли ТЦК та СП можуть анулювати повістку, виписану військовозобов'язаному чоловіку.

Нагадаємо, ми писали, через що військовозобов'язаний може отримати другу повістку.

Також ми інформували, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту.