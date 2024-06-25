Мобилизация в Украине — какой документ должно предъявить лицо, вручающее повестку

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 11 августа 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Однако, согласно новым правилам, этот документ уполномоченное лицо может вручить предъявив по требованию гражданина соответствующее удостоверение.

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Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в собственном Telegram-канале.

Какие предусмотрены новые изменения в закон

По его словам, правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, то есть в постановление №560.

Таким образом, сейчас официально утверждена форма служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

В соответствии с п. 54 Порядка во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель ТЦК и СП обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

"Закреплено, что такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)", — говорится в сообщении.

Как должно происходить вручение повестки

Согласно п. 47 Порядка вручения повестки происходит следующим образом:

представитель, уполномоченный вручать повестки, останавливает (подходит к) гражданина и представляется, сообщает о цели остановки (прибытия) и общения;

по требованию лица предъявляет свой паспорт гражданина (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, а также предлагает гражданину предъявить паспорт и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме).

Следует заметить, что пока неизвестно, как именно должен выглядеть такой документ, ведь Кабинет министров Украины до сих пор не обнародовал образец удостоверения.

Ранее мы сообщали, когда ТЦК и СП могут аннулировать повестку, выписанную военнообязанному мужчине.

Напомним, мы писали, из-за чего военнообязанный может получить вторую повестку.

Также мы информировали, при каких обстоятельствах повестка будет отправляться на почту.