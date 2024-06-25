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Був тричі контужений на "нулі" — військовий втік із частини й рік ховався від служби

25 червня 2024 05:16
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Любомир Кучер
Редактор
Військовий втік із частини й рік ховався від служби в армії — як його покарав суд
Судове засідання. Ілюстративне фото: Національна школа суддів України
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізований мешканець Івано-Франківська самовільно покинув місце військової служби та рік переховувався вдома. Чоловік визнав свою провину, пояснивши свої дії тим, що мав низький психо-емоціональний стан і погане здоров'я. 

Про це повідомляє ТСН.ua у понеділок, 24 червня, з посиланням на вирок Заводського районного суду міста Запоріжжя.

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За даними справи, мобілізований чоловік у березні 2023 року втік із місця служби й переховувався вдома до березня 2024 року.

Під час судового засідання підсудний визнав провину й розкаявся. Він пояснив, що проходив службу на посаді водія 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини й без причини не з'явився з лікувального закладу до місця служби. 

"Вчинив протиправні дії через низький психо-емоціональний стан, стан свого здоров`я, оскільки був тричі контуженим, перебуваючи тривалий час на нульових позиціях", — пояснив підсудний. 

Таким чином суд визнав чоловіка винним та засудив до п'ять років за ґратами.

Як суд покарав мешканця Івано-Франківська, який втік з військової частини та рік ховався вдома від служби в армії
Скриншот вироку Заводського районного суду міста Запоріжжя

Нагадаємо, що аналогічна ситуація трапилась зі ще одним мешканцем Прикарпаття Володимиром Г., який проходив військову службу за контрактом і самовільно залишив військову частину 2020 року. Франківський районний суд Львова покарав військовослужбовця.

Також в Чернігівській області судили чоловіка, який після того, як пройшов ВЛК не з'явився до Територіального центру комплектування. Він заявляв, що раніше не отримував повістку.

Додамо, що в Тернопільській області суд покарав киянина, який переїхав до регіону 2022 року та став там на військовий облік, пройшов ВЛК, що визнала його придатним до мобілізації, і отримав повістку. Проте в ТЦК чоловік не з'явився та повернувся до Києва.

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закон
Івано-Франківськ
військові
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