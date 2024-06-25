Військовий втік із частини й рік ховався від служби в армії — як його покарав суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: Національна школа суддів України

Мобілізований мешканець Івано-Франківська самовільно покинув місце військової служби та рік переховувався вдома. Чоловік визнав свою провину, пояснивши свої дії тим, що мав низький психо-емоціональний стан і погане здоров'я.

Про це повідомляє ТСН.ua у понеділок, 24 червня, з посиланням на вирок Заводського районного суду міста Запоріжжя.

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За даними справи, мобілізований чоловік у березні 2023 року втік із місця служби й переховувався вдома до березня 2024 року.

Під час судового засідання підсудний визнав провину й розкаявся. Він пояснив, що проходив службу на посаді водія 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини й без причини не з'явився з лікувального закладу до місця служби.

"Вчинив протиправні дії через низький психо-емоціональний стан, стан свого здоров`я, оскільки був тричі контуженим, перебуваючи тривалий час на нульових позиціях", — пояснив підсудний.

Таким чином суд визнав чоловіка винним та засудив до п'ять років за ґратами.

Скриншот вироку Заводського районного суду міста Запоріжжя

Нагадаємо, що аналогічна ситуація трапилась зі ще одним мешканцем Прикарпаття Володимиром Г., який проходив військову службу за контрактом і самовільно залишив військову частину 2020 року. Франківський районний суд Львова покарав військовослужбовця.

Також в Чернігівській області судили чоловіка, який після того, як пройшов ВЛК не з'явився до Територіального центру комплектування. Він заявляв, що раніше не отримував повістку.

Додамо, що в Тернопільській області суд покарав киянина, який переїхав до регіону 2022 року та став там на військовий облік, пройшов ВЛК, що визнала його придатним до мобілізації, і отримав повістку. Проте в ТЦК чоловік не з'явився та повернувся до Києва.