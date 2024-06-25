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Был трижды контужен на "нуле" — военный сбежал из части и год скрывался от службы

25 июня 2024 05:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный сбежал из части и год скрывался от службы в армии — как его наказал суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Национальная школа судей Украины
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизированный житель Ивано-Франковска самовольно покинул место военной службы и год скрывался дома. Муж признал свою вину, объяснив свои действия тем, что имел низкое психо-эмоциональное состояние и плохое здоровье.

Об этом сообщает ТСН.ua в понедельник, 24 июня, ссылаясь на приговор Заводского районного суда города Запорожья.

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По данным дела, мобилизованный мужчина в марте 2023 года скрылся с места службы и скрывался дома до марта 2024 года.

Во время судебного заседания подсудимый признал вину и раскаялся. Он пояснил, что проходил службу в должности водителя 3 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части и без причины не явился из лечебного учреждения на место службы.

"Совершил противоправные действия из-за низкого психо-эмоционального состояния, состояния своего здоровья, поскольку был трижды контужен, находясь длительное время на нулевых позициях", — пояснил подсудимый.

Таким образом суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам за решеткой.

Как суд наказал жителя Ивано-Франковска, сбежавшего из воинской части и год скрывавшегося дома от службы в армии
Скриншот приговора Заводского районного суда города Запорожья

Напомним, что аналогичная ситуация произошла с еще одним жителем Прикарпатья Владимиром Г., который проходил военную службу по контракту и самовольно покинул воинскую часть 2020 года. Франковский районный суд Львова наказал военнослужащего.

Также в Черниговской области судили мужчину, который после прошедшего ВВК не явился в Территориальный центр комплектования. Он заявлял, что раньше не получал повестки.

Добавим, что в Тернопольской области суд наказал киевлянина, который переехал в регион 2022 и стал там на военный учет, прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации, и получил повестку. Однако в ТЦК мужчина не явился и вернулся в Киев.

суд
закон
Ивано-Франковск
военные
мобилизация
война в Украине
війна

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