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Чи можна призватись і служити за місцем проживання — у Міноборони дали чітку відповідь

22 червня 2024 00:23
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Василь Горенко
Редактор
Чи можна проходити службу за місцем проживання — пояснення Міноборони
Військові ЗСУ під час навчань тренуються чистити та заряджати зброю. Фото ілюстративне: Інформагентство АрміяInform
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані, які раніше мали право служити лише за місцем проживання, тепер втратили це право. У законі взагалі зникло формулювання "тільки за місцем проживання". 

Про ці зміни докладно розповідає видання "РБК-Україна"

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Що змінилось у законі про мобілізацію 

Раніше певні категорії військовозобов'язаних громадян та особи з інвалідністю на час воєнного стану могли бути призвані на службу лише за їх згодою та лише за місцем проживання. 

Зараз відбулися зміни, і на період воєнного стану додалися ще випадки, коли люди мають право на відстрочку або можуть служити за контрактом.

Серед них:

  • Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи внаслідок онкозахворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи, одного з парних органів, внаслідок психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
  • Члени сім'ї другого ступеня спорідненості людини з інвалідністю І або II групи, які зайняті постійним доглядом (за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості);

На інформаційний запит "РБК-Україна" у Міноборони відповіли, що громадяни України, які оформили відстрочку, відповідно до вимог ст. 23 закону про мобілізацію, можуть вступити на військову службу виключно за власним бажанням, уклавши відповідний контракт.

"При цьому віднині місце проходження військової служби таких громадян може не співпадати з місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією вищевказаної статті закону", — зауважили в МОУ. 

Нагадаємо, працівники наукової галузі мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Це стосується і працівників науково-дослідних інститутів, які не мають власне педагогічного навантаження, але займаються науковою роботою.

Також ми писали, що під час мобілізації підприємства критичної інфраструктури мають право забронювати своїх співробітників від призову. Ця норма розповсюджується навіть на тих військовозобов’язаних, які є офіцерами запасу.

Міноборони
ЗСУ
військовий призов
військовий облік
мобілізація
особа з інвалідністю
військовослужбовці

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