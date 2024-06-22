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Можно ли призваться и служить по месту жительства — в Минобороны дали четкий ответ

22 июня 2024 00:23
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Можно ли проходить службу по месту жительства - объяснение Минобороны
Военные ВСУ тренируются чистить и заряжать оружие. Фото иллюстративное: Информагентство АрмияInform
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные, у которых раньше было право проходить службу по месту жительства, теперь потеряли это право. В законе вообще исчезла формулировка "только по месту жительства".

Об этих изменениях подробно рассказывает издание "РБК-Украина".

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Что изменилось в законе о мобилизации

Ранее определенные категории военнообязанных граждан и лица с инвалидностью во время военного положения могли быть призваны на службу только с их согласия и только по месту жительства.

Сейчас произошли изменения, и на период военного положения добавились еще случаи, когда люди имеют право на отсрочку или могут служить по контракту.

Среди них:

  • Лица, у которых есть супруга с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
  • Члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства);

На информационный запрос "РБК-Украина" в Минобороны ответили, что граждане Украины, оформившие отсрочку, согласно требованиям ст. 23 закона о мобилизации могут вступить на военную службу исключительно по собственному желанию, заключив соответствующий контракт.

"При этом отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предполагалось предварительной редакцией вышеуказанной статьи закона", — отметили в МОУ.

Напомним, работники научной отрасли имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Это касается и работников научно-исследовательских институтов, не имеющих собственной педагогической нагрузки, но занимающихся научной работой.

Также мы писали, что при мобилизации предприятия критической инфраструктуры имеют право забронировать своих сотрудников от призыва. Эта норма распространяется даже на военнообязанных, которые являются офицерами запаса.

Минобороны
ВСУ
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лицо с инвалидностью
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