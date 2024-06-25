Робота водієм категорії С в армії — в "Азові" з'явилась цивільна вакансія

Робота за кермом без бойового досвіду — в "Азові" назвали незамінного цивільного фахівця
Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України потребує водіїв категорії С та СЕ. Потрібні водійські права відповідної категорії, досвід водіння й ремонту авто. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.
Така вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 18 червня.
Робота водієм вантажівки в армії
Бійці шукають фахівців в батальйони та інші підрозділи, до обов'язків яких входить ремонт автомобільної техніки, зокрема легкового транспорту, КамАЗ, а також кермування легковими транспортними засобами та транспортними засобами типу КамАЗ.
Щоб влаштуватися за відповідною вакансією потрібні:
- водійські права категорії С/СЕ;
- досвід водіння від одного року;
- досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів.
Також буде перевагою, якщо кандидат вміє кермувати БМП-1, БМП-2, БРМ та має досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах.
Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000 грн;
- можливість переведення для чинних військових;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Цивільні вакансії в бригаді "Азов"
Нагадаємо, що бійці шукають медсестру маніпуляційної, операційної та анестезиста. Потрібні жінки з середньою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень щомісяця.
Також ми писали, що "Азов" формує радіотехнічний підрозділ, куди шукають інженерів радіоелектроніки. Претендент на посаду повинен мати знання в області електроніки, систем управління та програмування, навички роботи з вимірювальною технікою. За виконання обов'язків в зоні бойових дій доплата 3300 грн.
Додамо, що бригада запрошує на роботу пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють до 125 000 гривень.
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