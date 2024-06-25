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Робота за кермом без бойового досвіду — в "Азові" назвали незамінного цивільного фахівця

25 червня 2024 03:26
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Робота водієм категорії С в армії — в "Азові" з'явилась цивільна вакансія
Боєць бригади спецпризначення "Азов" НГУ. Фото: "Азов"
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України потребує водіїв категорії С та СЕ. Потрібні водійські права відповідної категорії, досвід водіння й ремонту авто. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.

Така вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 18 червня.

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Вакансія водія категорії С, СЕ в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота водієм вантажівки в армії

Бійці шукають фахівців в батальйони та інші підрозділи, до обов'язків яких входить ремонт автомобільної техніки, зокрема легкового транспорту, КамАЗ, а також кермування легковими транспортними засобами та транспортними засобами типу КамАЗ.

Щоб влаштуватися за відповідною вакансією потрібні:

  • водійські права категорії С/СЕ;
  • досвід водіння від одного року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів.

Також буде перевагою, якщо кандидат вміє кермувати БМП-1, БМП-2, БРМ та має досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах.

Військовий водій вантажівки в ЗСУ та НГУ з високою зарплатою
Український військовослужбовець за кермом авто. Фото: Телеграф

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000 грн;
  • можливість переведення для чинних військових;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Цивільні вакансії в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що бійці шукають медсестру маніпуляційної, операційної та анестезиста. Потрібні жінки з середньою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень щомісяця.

Також ми писали, що "Азов" формує радіотехнічний підрозділ, куди шукають інженерів радіоелектроніки. Претендент на посаду повинен мати знання в області електроніки, систем управління та програмування, навички роботи з вимірювальною технікою. За виконання обов'язків в зоні бойових дій доплата 3300 грн.

Додамо, що бригада запрошує на роботу пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють до 125 000 гривень.

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Україна
вантажівки
полк "Азов"
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