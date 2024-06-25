Работа водителем категории С в армии — в "Азове" появилась гражданская вакансия

Боец бригады спецназа "Азов" НГУ. Фото: "Азов"

Легендарная 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины нуждается в водителях категории С и СЕ. Требуются водительские права соответствующей категории, опыт вождения и ремонта автомобилей. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Такая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 18 июня.

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Бойцы ищут специалистов в батальоны и другие подразделения, в обязанности которых входит ремонт автомобильной техники, в том числе легкового транспорта, КамАЗ, а также управление легковыми транспортными средствами и транспортными средствами типа КамАЗ.

Чтобы устроиться по соответствующей вакансии нужны:

водительские права категории С/СЕ;

опыт вождения от одного года;

опыт работы в сфере ремонта автомобилей.

Также будет преимуществом, если кандидат умеет управлять БМП-1, БМП-2, БРМ и имеет опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях.

Украинский военнослужащий за рулем авто. Фото: Телеграф

"Азов" предлагает следующие условия работы:

официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 грн;

возможность перевода для действующих военных;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

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Напомним, что бойцы ищут медсестру манипуляционной, операционной и анестезиста. Нужны женщины со средним медицинским образованием, опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. Платить обещают до 125 тысяч гривен ежемесячно.

Также мы писали, что "Азов" формирует радиотехническое подразделение, куда ищут инженеров радиоэлектроники. Претендент на должность должен иметь знания в области электроники, систем управления и программирования, навыки работы с измерительной техникой. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий доплата 3300 грн.

Добавим, что бригада приглашает на работу пилотов FPV-дрона. Ключевые требования к специалисту — уверенное пилотирование FPV-дроном и знание программного обеспечения. Зарплату обещают до 125 000 гривен.