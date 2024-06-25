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Работа за рулем без боевого опыта — в "Азове" назвали незаменимого гражданского специалиста

25 июня 2024 03:26
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Работа водителем категории С в армии — в "Азове" появилась гражданская вакансия
Боец бригады спецназа "Азов" НГУ. Фото: "Азов"
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Легендарная 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины нуждается в водителях категории С и СЕ. Требуются водительские права соответствующей категории, опыт вождения и ремонта автомобилей. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Такая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 18 июня.

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Вакансия водителя категории С, СЭ в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа водителем грузовика в армии

Бойцы ищут специалистов в батальоны и другие подразделения, в обязанности которых входит ремонт автомобильной техники, в том числе легкового транспорта, КамАЗ, а также управление легковыми транспортными средствами и транспортными средствами типа КамАЗ.

Чтобы устроиться по соответствующей вакансии нужны:

  • водительские права категории С/СЕ;
  • опыт вождения от одного года;
  • опыт работы в сфере ремонта автомобилей.

Также будет преимуществом, если кандидат умеет управлять БМП-1, БМП-2, БРМ и имеет опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях.

Военный водитель грузовика в ВСУ и НГУ с высокой зарплатой
Украинский военнослужащий за рулем авто. Фото: Телеграф

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 грн;
  • возможность перевода для действующих военных;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Гражданские вакансии в бригаде "Азов"

Напомним, что бойцы ищут медсестру манипуляционной, операционной и анестезиста. Нужны женщины со средним медицинским образованием, опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. Платить обещают до 125 тысяч гривен ежемесячно.

Также мы писали, что "Азов" формирует радиотехническое подразделение, куда ищут инженеров радиоэлектроники. Претендент на должность должен иметь знания в области электроники, систем управления и программирования, навыки работы с измерительной техникой. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий доплата 3300 грн.

Добавим, что бригада приглашает на работу пилотов FPV-дрона. Ключевые требования к специалисту — уверенное пилотирование FPV-дроном и знание программного обеспечения. Зарплату обещают до 125 000 гривен.

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Украина
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