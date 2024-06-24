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Сколько длится подготовка мобилизованных без опыта перед отправкой на фронт

24 июня 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сроки подготовки мобилизованных — сколько учат перед отправкой на фронт
Подготовка мобилизованных в Николаевской области. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мобилизированные в ряды ВСУ граждане обязательно проходят военную подготовку. Сроки такого обучения могут отличаться в зависимости от обстоятельств, наличия или отсутствия опыта.

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Сколько идет подготовка мобилизованных украинцев без военного опыта перед отправкой в зону боевых действий, рассказываем далее в материале.

Так, по информации Минобороны, сроки подготовки четко закреплены в украинском законодательстве и не изменяются. Подготовка военных состоит из трех этапов:

  • БОВП (базовая общевойсковая подготовка) — 30 суток в соответствии с Законом Украины;
  • профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности — от 14 суток до 50 суток;
  • коллективная подготовка до 15 суток.

Таким образом, обучение для новобранцев без предварительного военного опыта может длиться 2-3 месяца. В течение этого периода будущие военные приобретают необходимые навыки и получают военно-учетную специальность.

 

Сроки подготовки мобилизованных - сколько учат перед отправкой на фронт.
Подготовка мобилизованных моряков-пограничников. Фото: dpsu.gov.ua

Следует отметить, как ранее сообщал заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак на брифинге в Military Media Center, срок подготовки мобилизованных военных-десантников составляет 1-2 месяца. Продолжительность обучения лиц с боевым опытом — до месяца, и в него входит боевое согласование и основы.

После подготовки такие лица полностью готовы к службе и могут быть отправлены на фронт. Однако главный сержант ВСУ Руслан Кошулинский подчеркнул, что на "ноль" сразу никого не отправляют.

 

Также Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ сняло фильм о базовой подготовке мобилизованных, как именно она организована и производится:

 

Ранее мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как мобилизованные проходят подготовку.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев имеет право служить по месту жительства.

Также мы информировали, кого из мужчин мобилизуют до 25 лет.

ВСУ
военные
мобилизация
военная подготовка
фронт

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