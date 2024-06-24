Терміни підготовки мобілізованих — скільки навчають перед відправкою на фронт

Підготовка мобілізованих на Миколаївщині. Фото: АрміяInform

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. На військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Мобілізовані до лав ЗСУ громадяни обов'язково проходять військову підготовку. Терміни такого навчання можуть відрізнятися залежно від обставин та наявності або відсутності досвіду.

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Скільки триває підготовка мобілізованих українців без військового досвіду перед відправкою в зону бойових дій, розповідаємо далі в матеріалі.

Так, за інформацією Міноборони, строки підготовки чітко закріплені в українському законодавстві й не змінюються. Підготовка військових складається з трьох етапів:

БЗВП (базова загальновійськова підготовка) — 30 діб відповідно до Закону України;

фахова підготовка залежно від військово-облікової спеціальності — від 14 діб до 50 діб.;

колективна підготовка до 15 діб.

Таким чином, навчання для новобранців без попереднього військового досвіду може тривати 2-3 місяці. Впродовж цього періоду майбутні військові здобувають необхідні навички та отримують військово-облікову спеціальність.

Підготовка мобілізованих моряків-прикордонників. Фото: dpsu.gov.ua

Варто зауважити, як раніше повідомляв заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак на брифінгу в Military Media Center, строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає 1-2 місяці. Тривалість навчання осіб з бойовим досвідом ― до місяця, і до нього входить бойове злагодження та основи.

Після завершення підготовки такі особи повністю готові до служби й можуть бути відправлені на фронт. Проте головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський підкреслив, на "нуль" відразу нікого не відправляють.

Також Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ зняло фільм про базову підготовку мобілізованих, як саме вона організована і проводиться.

Раніше ми писали, що Г оловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як мобілізовані проходять підготовку.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українців має право служити за місцем проживання.

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