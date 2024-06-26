Правоохранители задерживают мужчину, который переправлял уклонистов за границу. Фото: tp.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили еще одну преступную схему переправки за границу мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Четверо так называемых бизнесменов заработали более 6 млн грн на беглецах призывного возраста.

Об этом во вторник, 25 июня, сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

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Придумал и организовал схему 48-летний житель Киева. Он выкупил предприятие с лицензией на осуществление международных перевозок пассажиров с электронным ключом доступа к личному кабинету автоматизированной системы. Также приобрел два автомобиля и нашел троих сообщников.

"Последние подыскивали клиентов, оформляли их в свою компанию водителями с правом выезда за пределы страны и готовили для этого необходимый пакет документов", — рассказывают в полиции.

Стоимость "услуги" составляла 8 000 долларов. И ею воспользовались около 20 человек.

Деньги, изъятые у нарушителей, которые незаконно переправляли мужчин за границу. Фото: tp.npu.gov.ua

Следователи полиции Тернопольской области направили в суд производство по четырем участникам преступной организации.

Напомним, в Николаевской области осудили военнослужащего, который бежал из воинской части летом 2022 года. Мужчина скрывался около года. Суд назначил ему наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

К слову, в Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего одной из воинских частей, который организовывал коррупционную схему уклонения от мобилизации. За определенные суммы он предлагал услуги по предоставлению фейковых документов, чтобы мужчины в дальнейшем могли не служить.