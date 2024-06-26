Правоохоронці затримують чоловіка, який переправлял ухилянтів за кордон. Фото: tp.npu.gov.ua

Правоохоронці викрили ще одну злочинну схему переправлення за кордон чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Четверо так званих бізнесменів заробили понад 6 млн грн на втікачах призовного віку.

Про це у вівторок, 25 червня, повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

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Вигадав та організував схему 48-річний житель столиці. Він викупив підприємство з ліцензією на здійснення міжнародних перевезень пасажирів з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи. Також придбав два автомобілі та знайшов трьох спільників.

"Останні підшуковували клієнтів, оформляли їх на своє підприємство водіями з правом виїзду за межі країни та готували для цього необхідний пакет документів", — розповідають у поліції.

Вартість "послуги" складала 8 000 доларів. І нею скористалися близько 20 осіб.

Гроші, вилучені у ділків, які переправляли чоловіків за кордон. Фото: tp.npu.gov.ua

Слідчі поліції Тернопільскої області скерували до суду провадження щодо чотирьох учасників злочинної організації.

Нагадаємо, у Миколаївській області засудили військовослужбовця, який втік з військової частини влітку 2022 року. Чоловік переховувася близько року. Суд призначив йому покарання у виді тримання у дисціплінарному батальйоні.

До слова, в Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації. За різні суми він пропонував послуги з надання фейкових документів, аби чоловіки у подальшому могли не проходити службу.